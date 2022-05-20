Tarsus'ta meslek lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projeler TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okul bahçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Fuarda, 24 öğretmenin gözetiminde çalışmalar yürüten 48 öğrencinin 24 projesi sergilendi.

Projelerin arasında, dijital kontrollü doğal gaz kombisi, enerji tasarruflu araçlar, insansız hava araçları, topraksız tarım ile tıbbi ve aromatik bitkilerin değerlendirilmesi gibi alanlardaki çalışmalar yer aldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Akyol, projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

Lisenin müdürü Murat Akbaş da öğrencilerin projelerinin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılacağını ifade etti.