Tarsus'ta metil alkol zehirlenmesi
1 saat önce
MERSİN'in Tarsus ilçesinde metil alkolden zehirlendiği iddia edilen D.S. (57), hastanede tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:16 Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus
ilçesinde metil alkolden zehirlendiği iddia edilen D.S. (57), hastanede tedaviye alındı.
Tarsus ilçesine bağlı Boğazpınar
Mahallesi'nde yaşayan D.S. adlı erkek, rahatsızlanınca Tarsus Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yapılan muayenesinde 3 gün önce alkol alan D.S.'nin görme ve bilinç kaybı yaşadığı belirlendi. Metil alkol bulgularına rastlanan D.S., hastanenin yoğun bakımına alındı. D.S.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Geçen ay Mersin
, Niğde
ve Osmaniye
'de 22 kişi metil alkol zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirmişti.
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