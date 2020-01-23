Tarsus'ta mevzuata aykırı yapı yıkıldı - Son Dakika
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Tarsus'ta mevzuata aykırı yapı yıkıldı

6 saat önce

Tarsus Belediyesince park alanlarında daha önceden mevzuata aykırı olarak yapılan yapılarla ilgili işlem başlatıldığı bildirildi.

Tarsus'ta mevzuata aykırı yapı yıkıldı, System.String[]

Tarsus Belediyesince park alanlarında daha önceden mevzuata aykırı olarak yapılan yapılarla ilgili işlem başlatıldığı bildirildi.


Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Altaylılar Mahallesi'nde bulunan Ötüken Parkı'nda yer alan yapının yıkımı gerçekleştirildi. Yapılan yıkım işlemleriyle birlikte kent genelinde, daha önce uygunsuz şekilde yapılan tüm yapıların tespiti için kapsamlı bir çalışma yürütülürken, bu konuda atılacak adımlara da hız verildi.


Bu konuda taviz veremeyeceklerini söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Parklar halkındır, halkımızın kullanımına sunulan alanlarda ve parkların içerisine mevzuata aykırı olarak inşa edilen yapıların uygunsuzluklarının tespiti durumunda, bahse konu yapılar küçültmeler ile yasal sınırlara çekilecek ya da uygun olmaması durumunda tamamen yıkılacak. Parklarımızda yasal mevzuatlara aykırı, imar planları dışında, doğayı tahrip eden, halkın kullanım alanlarını kısıtlayan kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için kararlı bir şekilde mücadele vereceğiz. Yapı kullanım ve işletme ruhsatı olmayan hiç kimseye taviz vermemiz mümkün değil" dedi.


Yasal zorunluluk çerçevesinde yapılan bu çalışmaların, maksatlı olarak veya farklı şekilde yorumlanıp kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlerle servis edildiğini ileri süren Bozdoğan, "Ancak halkımızın şunu iyi bilmesini istiyorum, bizim yasalar çerçevesinde hak, hukuk, adalet dışında hiçbir çalışmamız olamaz. Bu konuda en yakınım bile taviz beklemesin" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Bozdoğan, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:32 Kaynak: İHA
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