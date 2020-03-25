Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta mezar genişletme çalışmasında çıkarılan hafriyatta insan kemikleri bulundu - Son Dakika
Tarsus'ta mezar genişletme çalışmasında çıkarılan hafriyatta insan kemikleri bulundu
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde, mezarlıkta yer açılması için çıkarılan hafriyatta insan kemiklerine rastlandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, mezarlıkta yer açılması için çıkarılan hafriyatta insan kemiklerine rastlandı.
Alınan bilgiye göre, D-400 kara yolu yakınındaki araziye dökülen hafriyatta insan kemikleri gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 5 kişiye ait olduğu değerlendirilen kemiklerin, Tarsus Şehir Mezarlığı için sürdürülen genişletme çalışmaları sırasında iş makinelerince çıkarıldığı belirlendi.
Tarsus Şehir Mezarlığı'na 2012 yılında taşınan İskiliç Mezarlığı'ndaki definlere ait olduğu tahmin edilen kemikler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:22 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti