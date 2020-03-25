Tarsus'ta mezar genişletme çalışmasında çıkarılan hafriyatta insan kemikleri bulundu - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, mezarlıkta yer açılması için çıkarılan hafriyatta insan kemiklerine rastlandı.

Alınan bilgiye göre, D-400 kara yolu yakınındaki araziye dökülen hafriyatta insan kemikleri gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 5 kişiye ait olduğu değerlendirilen kemiklerin, Tarsus Şehir Mezarlığı için sürdürülen genişletme çalışmaları sırasında iş makinelerince çıkarıldığı belirlendi.

Tarsus Şehir Mezarlığı'na 2012 yılında taşınan İskiliç Mezarlığı'ndaki definlere ait olduğu tahmin edilen kemikler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.