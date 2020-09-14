Tarsus'ta mezarlıklarda çevre düzenlemesi - Son Dakika

Tarsus ilçesindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Şehitliği ve mahalle mezarlıklarında çevresi düzenlendi.

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 8 Ocak'ta yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan Astsubay Çavuş Sinan Köse'nin, Taşobası Mahallesi'ndeki mezarlıktaki kabrinde kilitli parke taş döşeme işlemi gerçekleştirildi.

Şehit Köse'nin ailesinin bilgisi dahilinde yapılan çalışmalarda, mezarlığın çevresine tel korkuluklar dikildi, çiçeklik alan oluşturuldu.