Tarsus'ta minibüs alev alev yandı - Son Dakika

Tarsus'ta minibüs alev alev yandı

Tarsus'ta minibüs alev alev yandıMERSİN'in Tarsus ilçesinde minibüs, çıkan yangında küle döndü.

Tarsus'ta minibüs alev alev yandı

Aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde minibüs, çıkan yangında küle döndü. Yangın sırasında meydana gelen küçük çaplı patlamalar ise korkuttu.

Akşam saatlerinde Hüseyin Bahçevan idaresindeki 33 NDS 58 minibüs, Boztepe Mahallesi yakınlarında alev aldı. Minibüsün yanmaya başladığını gören Bahçevan, aracı emniyet şeridine çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler tüm minibüsü sararken, meydana gelen küçük çaplı patlamalar ise korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını söndürürken, minibüs kullanılmaz hale geldi.

Yapılan incelemede minibüsün motor arızasından dolayı yandığı belirlendi.

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 23:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarsus'ta minibüs alev alev yandı - Son Dakika
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