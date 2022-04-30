Soğukkanlı hırsız motosikleti böyle çaldı - Son Dakika
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Soğukkanlı hırsız motosikleti böyle çaldı

30.04.2022 16:57

Soğukkanlı hırsız motosikleti böyle çaldı Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, apartmanın bodrum katındaki motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Soğukkanlı hırsız motosikleti böyle çaldı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, apartmanın bodrum katındaki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına takıldı.

Olay, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi 1523 sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, apartmanın bodrumuna giren bir kişi, M.T. adlı kişiye ait motosikleti çalarak uzaklaştı.

Çalınan motosikletin sahibi durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayını inceleyen polis, zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soğukkanlı hırsız motosikleti böyle çaldı
Soğukkanlı hırsız motosikleti böyle çaldı
Soğukkanlı hırsız motosikleti böyle çaldı
Soğukkanlı hırsız motosikleti böyle çaldı
Soğukkanlı hırsız motosikleti böyle çaldı
Soğukkanlı hırsız motosikleti böyle çaldı

YORUMLAR
500
BAĞCILAR'DA GALERİDEKİ MOTOSİKLETİ BÖYLE ÇALDILAR BAĞCILAR'DA GALERİDEKİ MOTOSİKLETİ BÖYLE ÇALDILAR Park halindeki motosikleti saniyeler içinde böyle çaldılar Park halindeki motosikleti saniyeler içinde böyle çaldılar

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Soğukkanlı hırsız motosikleti böyle çaldı - Son Dakika


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