Tarsus'ta muhtarlar buluşması gerçekleştirildi

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Muhtarlar Derneği tarafından, Tarsus
'ta dayanışma buluşması gerçekleştirildi.
Bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal
, Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Dernek Başkanı Mustafa Naci Güllü
, ilgili kurum temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
Tarsus Kaymakam Yüksel Ünal etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm muhtarlara görevlerinde başarı diledi.
Kendisinin 2,5 yıldır Tarsus'ta görev yaptığını anımsatan Ünal, "Bu süre zarfında belediye başkanı, jandarma komutanları değişti. 45 yıldır görevde olan kaymakamlık yazı işleri müdürü değişti. Son seçimde muhtarların büyük bölümü değişti. Yani değişim sürekli yaşanmakta. Bu nedenle özellikle teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeniz gerekiyor. Tüm muhtarlarımızın özellikle bir web sayfası kurmalarını ve mahallelerinde yaşanan gelişmeleri paylaşmalarını öneriyorum." diye konuştu.
Dernek Başkanı Güllü de yeni seçilen veya yeniden seçilen muhtarlara görevlerinde başarı diledi.
Programda muhtarlar yaşadıkları sıkıntıları ve sorunları dile getirdi.