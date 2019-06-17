Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta muhtarlar buluşması gerçekleştirildi
Son Dakika Güncel Haber

Tarsus'ta muhtarlar buluşması gerçekleştirildi

1 saat önce

Çamlıyayla Muhtarlar Derneği tarafından, Tarsus'ta dayanışma buluşması gerçekleştirildi.

Tarsus'ta muhtarlar buluşması gerçekleştirildi, System.String[]
Çamlıyayla Muhtarlar Derneği tarafından, Tarsus'ta dayanışma buluşması gerçekleştirildi.
Bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Dernek Başkanı Mustafa Naci Güllü, ilgili kurum temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
Tarsus Kaymakam Yüksel Ünal etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm muhtarlara görevlerinde başarı diledi.
Kendisinin 2,5 yıldır Tarsus'ta görev yaptığını anımsatan Ünal, "Bu süre zarfında belediye başkanı, jandarma komutanları değişti. 45 yıldır görevde olan kaymakamlık yazı işleri müdürü değişti. Son seçimde muhtarların büyük bölümü değişti. Yani değişim sürekli yaşanmakta. Bu nedenle özellikle teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeniz gerekiyor. Tüm muhtarlarımızın özellikle bir web sayfası kurmalarını ve mahallelerinde yaşanan gelişmeleri paylaşmalarını öneriyorum." diye konuştu.
Dernek Başkanı Güllü de yeni seçilen veya yeniden seçilen muhtarlara görevlerinde başarı diledi.
Programda muhtarlar yaşadıkları sıkıntıları ve sorunları dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:01 Kaynak: AA
Güllü, Çamlıyayla, Tarsus
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



VakıfBank, Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisini kullanıma sundu Berfin heyecanla beklediği ameliyata el sallayarak girdi Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi Athena Gökhan'dan, İmamoğlu ve Yıldırım'ın kravatına yorum yapan Melih Gökçek'e sert tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 18:51:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta muhtarlar buluşması gerçekleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]