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Son Dakika Güncel Tarsus'ta narenciye üreticileri bilgilendirildi

Tarsus'ta narenciye üreticileri bilgilendirildi

20 dakika önce

Tarsus ilçesinde, narenciyede uygun depolama, ambalajlama ve ilaçların kullanımıyla ilgili toplantı gerçekleştirildi .

Tarsus'ta narenciye üreticileri bilgilendirildi, System.String[]

Tarsus ilçesinde, narenciyede uygun depolama, ambalajlama ve ilaçların kullanımıyla ilgili toplantı gerçekleştirildi .

Tarsus Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıya sektör temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Özkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, kontrolsüz ve ruhsatsız bitki koruma ürünlerinin kullanılmaması gerektiğini belirterek, narenciyede uygun ambalaj teknikleri hakkında üreticileri bilgilendirdi.

Tarsus Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan ise ilçede 107 bin dekar alanda narenciye üretimi yapıldığını kaydetti.

Narenciye rekoltesinin 430 bin ton olduğunu dile getiren Erdoğan, bunun 200 bin tonunun ihracata gönderildiğini belirtti.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı da kaliteli ve güvenli gıda üretilmesi konusunda üreticileri her fırsatta bilgilendirdiklerini aktardı.

Çukurova Üniversitesi, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:08 Kaynak: AA
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