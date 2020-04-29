Mersin'in Tarsus ilçesinde "Nefes Kredisi" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, düzenlenen toplantıda, bu süreçte KOBİ'lerin yanında olduklarını belirtti.

"Nefes Kredisi" hakkında bilgi veren Koçak,"Kredi yüzde 7,5 faiz ile geri ödemesi 2021 yılında aylık eşit 12 taksitle yapılacaktır. 27 Nisan'dan itibaren üyelerimiz odamızdan alacakları faaliyet belgesiyle anlaşma imzalanan Denizbank'ın tüm şubelerinde başvuru yapacak olup, faaliyet belgeleri odamızdan ve online olarak da alınabilecektir." diye konuştu.

Denizbank Tarsus Yarenlik Şube Müdürü Gülşah Demir ise bu süreçte kendilerine düşen görevi yerine getireceklerini kaydetti.