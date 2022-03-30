Tarsus'ta öğrenci yurdunda yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Tarsus'ta öğrenci yurdunda yangın

30.03.2022 14:31
Tarsus'ta öğrenci yurdunda yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde öğrenci yurdunda çıkan yangın korkuttu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde öğrenci yurdunda çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Bulvarında bulunan özel bir erkek öğrenci yurdunun 3. katındaki yatakhanelerden birinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangından yükselen dumanları fark eden yurt görevlileri ve çevredeki vatandaşlar, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Ranzaların bulunduğu bir yatakhanenin tamamen yandığı yangında, öğrencilerin okulda olması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Tarsus'ta öğrenci yurdunda yangın
Tarsus'ta öğrenci yurdunda yangın
Tarsus'ta öğrenci yurdunda yangın

YORUMLAR
500
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı, 31'i tutuklandı Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı, 31'i tutuklandı Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 74 kişi yakalandı Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 74 kişi yakalandı

Gazipaşa, Mersin, Tarsus, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta öğrenci yurdunda yangın - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Sengal taraftarlarından Mısırlı futbolcu Salah'a büyük ayıp: Maç boyunca yüzüne lazer tuttular, penaltı kaçırdı!
14:33 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu: İşte detaylar!
14:32 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Meral Akşener'e "Zafiyet Hanım" yakıştırması!
14:29 Bomba iddia: Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ilişki mi yaşıyor?
14:16 İstanbul'daki müzakerelerle ilgili Kremlin'den ilk açıklama geldi: Kırım Rusya'nın bir parçasıdır, kimsenin tartışma hakkı yoktur
13:48 Rivne'deki o yakıt deposu 3 gündür yanıyor: Rus ordusu vurmuştu
13:35 Ali Babacan; Erdoğan ve Bahçeli'nin geçmiş diyaloglarını izletti! "Nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?" diye sordu
13:33 Holigan vahşeti: Nijerya-Gana maçında doktor dövülerek öldürüldü!
13:12 Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
13:09 Ukrayna: Çernobil'de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 14:46:38. #1.11#
SON DAKİKA: Tarsus'ta öğrenci yurdunda yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement