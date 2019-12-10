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Tarsus'ta öğrencilere giysi yardımı

6 saat önce

Tarsus Anıt Lions Kulübü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımında bulunuldu.

Tarsus'ta öğrencilere giysi yardımı, System.String[]

Tarsus Anıt Lions Kulübü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımında bulunuldu.

Tarsus Anıt Lions Kulübü Başkanı Seval İkiz ve kulüp üyeleri Yenice Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören 20 öğrenciye mont yardımı yaptı.

Kulüp Başkanı İkiz, yaptığı açıklamada kulüp olarak 'Çocuklar Üşümesin Projesi' kapsamında öğrencilere yardımda bulunduklarını belirtti.

İkiz, başta eğitim ve sağlık olmak üzere birçok alanda, topluma karşılıksız hizmet verdiklerini kaydetti.

Yenice, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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