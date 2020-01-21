Tarsus'ta öğrencilere "Sıfır Atık Projesi" kapsamında eğitim verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus'ta öğrencilere 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında eğitim verildi - Son Dakika

Tarsus'ta öğrencilere "Sıfır Atık Projesi" kapsamında eğitim verildi

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Tarsus ilçesinde eğitim semineri verildi.

Tarsus'ta öğrencilere

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Tarsus ilçesinde eğitim semineri verildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli iki mühendis, ilçedeki Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde projenin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, izlenmesi ve kayıt altına alınarak belgelendirilmesi konularında bilgi verdi.

Atık ve çevre konusunda eğitim alan öğrenciler, seminerin ardından fidan dikti.

Anadolu Lisesi, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:06 Kaynak: AA
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