Tarsus'ta öğrencilere

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Tarsus ilçesinde eğitim semineri verildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli iki mühendis, ilçedeki Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde projenin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, izlenmesi ve kayıt altına alınarak belgelendirilmesi konularında bilgi verdi.

Atık ve çevre konusunda eğitim alan öğrenciler, seminerin ardından fidan dikti.