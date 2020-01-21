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Tarsus'ta öğrencilere "Sıfır Atık Projesi" kapsamında eğitim verildi
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Tarsus ilçesinde eğitim semineri verildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:06 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Tarsus ilçesinde eğitim semineri verildi.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli iki mühendis, ilçedeki Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde projenin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, izlenmesi ve kayıt altına alınarak belgelendirilmesi konularında bilgi verdi.
Atık ve çevre konusunda eğitim alan öğrenciler, seminerin ardından fidan dikti.
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