Tarsus'ta okul hamileri protokolü imzalandı - Son Dakika
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Tarsus'ta okul hamileri protokolü imzalandı

06.04.2022 16:16
Tarsus'ta okul hamileri protokolü imzalandı

Tarsus ilçesinde "Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi" kapsamında hazırlanan okul hamileri protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Tarsus ilçesinde "Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi" kapsamında hazırlanan okul hamileri protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Ticaret Borsası'nda düzenlenen törende, okulları meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya getirerek eksikliklerinin giderilmesini ve yardımlaşmayı arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya da borsa olarak eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, projenin ilçede 30 okulda uygulanacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından projenin ilk etapta uygulanacağı okulların müdürleriyle sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri arasında protokol imzalandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus'ta okul hamileri protokolü imzalandı - Son Dakika


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