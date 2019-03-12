Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Okuldan Hırsızlık

Tarsus'ta Okuldan Hırsızlık

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir okuldan soba, masa, dolap ve sıra takımı çalındı.

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Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir okuldan soba, masa, dolap ve sıra takımı çalındı.

Alınan bilgiye göre, Kargılı Mahallesi'ndeki Şehit Asım Uslu İlkokulu'na gelen görevliler, deponun açık olduğunu fark etti.

İncelemede 10 demir dosya dolabı, 14 odun sobası ile 19 masa ve sıra takımının çalındığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:14 Kaynak: AA

Mersin, Tarsus, Güncel
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