Tarsus'ta Okuldan Hırsızlık

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir okuldan soba, masa, dolap ve sıra takımı çalındı.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir okuldan soba, masa, dolap ve sıra takımı çalındı.



Alınan bilgiye göre, Kargılı Mahallesi'ndeki Şehit Asım Uslu İlkokulu'na gelen görevliler, deponun açık olduğunu fark etti.



İncelemede 10 demir dosya dolabı, 14 odun sobası ile 19 masa ve sıra takımının çalındığı belirlendi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Eriğin Kilo Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Vatandaşlar, Dev Köpek Balığının Fotoğrafını Çekmek İçin Sıraya Girdi

Kılıçdaroğlu'nu Kızdıran "Terör" Sorusu: Allah Belasını Versin

Son Dakika! THY'den Boeing 737 Yolcu Uçağıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: İkinci Bir Karara Kadar Durduruldu