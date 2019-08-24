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Tarsus'ta orman yangını söndürüldü

26 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tarsus'ta orman yangını söndürüldü, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Boğazpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına helikopter ve arazözlerle müdahale edildi.

Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı çalışmada alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Boğazpınar, Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:24 Kaynak: AA
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