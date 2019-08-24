Tarsus'ta orman yangını söndürüldü
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:24 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Boğazpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına helikopter ve arazözlerle müdahale edildi.
Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı çalışmada alevler kısa sürede söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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