Tarsus'ta Ortakların Kavgası Kanlı Bitti: 4 Kişi Yaralandı
23 dakika önce
Tarsus'ta ortakların kavgası kanlı bitti: 4 kişi yaralandıMERSİN - Mersin'in Tarsus İlçesinde ortakların kavgası kanlı bitti, 3 kişi silahla 1 kişi bıçakla yaralandı.
Tarsus
'ta ortakların kavgası kanlı bitti: 4 kişi yaralandı
MERSİN - Mersin
'in Tarsus İlçesinde ortakların kavgası kanlı bitti, 3 kişi silahla 1 kişi bıçakla yaralandı.
Olay Altaylılar Mahallesi Abdullah Tukay Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, düğün salonu sahipleri A.K. ve İ.K. işyerinde bulunan iş ortakları Y.Y., H.E.ve H.E. ile tartışılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, İ.K. üzerinde bulunan tabancayla iş ortakları olan Y.Y., H.E. ve H.E. isimli şahısların ayaklarını silah kullanarak yaraladı. Çıkan kavgada İ.K. ise bacağında bıçakla yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları Tarsus'ta özel bir hastaneye ve Tarsus Devlet Hastanesine götürdü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, A.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:40 Kaynak: İHA
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