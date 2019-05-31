Tarsus'ta örtü altında ilk üzüm hasadı
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde sezonun ilk örtü altı üzüm hasadı yapıldı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:10 Kaynak: AA
'in Tarsus
ilçesinde sezonun ilk örtü altı üzüm hasadı yapıldı.
İlk hasat, çiftçi Enver Sarı'ya ait Kulak Mahallesi'ndeki 10 dönüm alanda gerçekleştirildi.
Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, hasadın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dekarda 4,5 ton üzüm rekoltesi beklediklerini ifade ederek, ürünlerin kilogramlarının 8,5 ile 10 lira arasında satıldığını söyledi.
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, S-400 ile ilgili dedikodulara son noktayı koydu: Erteleme yok
Adalet Bakanı Gül'den Kadri Gürsel açıklaması: Kelepçeyi niye takıyorsunuz?
Kuzey Kore Lideri, Trump'la görüşmesinin ardından 5 yetkiliyi idam ettirdi
Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum