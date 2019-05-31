Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta örtü altında ilk üzüm hasadı
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Tarsus'ta örtü altında ilk üzüm hasadı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde sezonun ilk örtü altı üzüm hasadı yapıldı.

Tarsus'ta örtü altında ilk üzüm hasadı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde sezonun ilk örtü altı üzüm hasadı yapıldı.
İlk hasat, çiftçi Enver Sarı'ya ait Kulak Mahallesi'ndeki 10 dönüm alanda gerçekleştirildi.
Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, hasadın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dekarda 4,5 ton üzüm rekoltesi beklediklerini ifade ederek, ürünlerin kilogramlarının 8,5 ile 10 lira arasında satıldığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:10 Kaynak: AA
Mersin, Tarsus, Güncel
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