Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta otomobil devrildi: 1 yaralı
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Tarsus'ta otomobil devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucunda bir kişi yaralandı.

Tarsus'ta otomobil devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucunda bir kişi yaralandı.

Derya K. idaresindeki 33 PL 398 plakalı otomobil Sunay Atilla üst geçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonunda devrildi.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapan yol ekiplerin çalışması sonucunda açıldı.

Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:58 Kaynak: AA
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