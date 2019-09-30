Tarsus'ta otomobil devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucunda bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:58 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucunda bir kişi yaralandı.
Derya K. idaresindeki 33 PL 398 plakalı otomobil Sunay Atilla üst geçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonunda devrildi.
Kazada yaralanan sürücü olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapan yol ekiplerin çalışması sonucunda açıldı.
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