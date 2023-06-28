Tarsus'ta Otomobil Kanala Devrildi: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tarsus'ta Otomobil Kanala Devrildi: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

28.06.2023 11:27

Mersin'in Tarsus ilçesinde Hacı Yoldaş idaresindeki otomobil, sulama kanalına devrildi. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak 8 yaşındaki Muhammed Enes Yoldaş kurtarılamadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalleye kurbanlık almaya giderken sulama kanalına uçan otomobildeki Hacı (37) ve Fesla Yoldaş (40) çifti ile 8 yaşındaki oğulları Muhammed Enes hayatını kaybetti. Çiftin diğer çocukları Ahmet Enes ise kazadan yara almadan kurtuldu.

KANALDAN ÇIKARDILAR

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Günyurdu Mahallesi'nde kurbanlık almaya giden Hacı Yoldaş'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçarak ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, büyük bir bölümü suya gömülen otomobilin sürücüsü Hacı Yoldaş ile eşi Fesla ve oğulları Muhammed Enes ve Ahmet Enes'i çıkardı.

3'Ü DE CAN VERDİ

Ekipler, Yoldaş çifti ile çocukları Muhammed Enes'in hayatını kaybettiği belirledi. Ahmet Enes Yoldaş'ın ise yara almadığı tespit edildi. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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İtfaiye, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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