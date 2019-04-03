Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Otomobil Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Ölü

Tarsus'ta Otomobil Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Ölü

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tarsus'ta Otomobil Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Ölü, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza, D-400 karayolu Mersin- Adana istikameti Hal kavşağında meydana geldi. Abdulkadir Kaval'ın kullandığı 33 NZ 066 plakalı otomobil, kavşakta arıza yapıp bekleyen Ceyhun Çelik idaresindeki 33 ADJ 99 plakalı tır ve buna bağlı 33 NJE 97 plakalı dorsenin arka tarafına çarptı. Sürücü Abdulkadir Kaval, çarpma sonucu yaralı olarak kaldırıldığı Tarsus Devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:24 Kaynak: İHA

Adana, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa
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