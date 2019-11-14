Tarsus'ta otomobilin çarptığı kişi yaralandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:02 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emine K'nın kullandığı 33 NE 660 plakalı otomobil, Muaffak Uygur Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Kazada, kaldırımda yürüyen 40 yaşındaki Ahmet Gökhan Özpınar, yaralandı.
Özpınar, sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.
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