Tarsus'ta Otoyolda Parçalanmış Kadın Cesedi Bulundu, 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Tarsus'ta Otoyolda Parçalanmış Kadın Cesedi Bulundu, 1 Kişi Gözaltına Alındı

Tarsus'ta Otoyolda Parçalanmış Kadın Cesedi Bulundu, 1 Kişi Gözaltına Alındı

30.06.2023 17:35

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyol üzerinde parçalanmış bir kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin D.K. isimli bir kadına ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde bulunan kıyafet ve otomobil aynası üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli sürücü S.S.K. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyol üzerinde parçalanmış kadın cesedi bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde otoyol Berdan Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan E.K., otoyolda seyir halindeyken parçalanmış kadın cesedi fark ettiğini ve ezmemek için bariyerlere çarptığını bildirdi. İhbarla bölgeye 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cesette inceleme yapan ekipler, D.K. (62) isimli kadına ait olduğunu tespit etti. Olay yerindeki bir poşetin içerisinde kıyafet ve otomobil aynası bulan ekipler, geniş çaplı çalışma başlattı. Aynanın ait olduğu aracı tespit eden polis, şüpheli sürücü S.S.K.'yi (30) merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahallesi'nde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

TEM Otoyolu, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta Otoyolda Parçalanmış Kadın Cesedi Bulundu, 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


Son Dakika
18:42 Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'yı 3-0 Yendi
18:36 Bizim kızlar durdurulamıyor! Filenin Sultanları Brezilya'yı da devirdi
18:04 Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaştı
18:00 Türkiye'ye geldi! Patrick Kluivert, Adana Demirspor'a imzayı atıyor
17:36 CHP Heyeti Gazeteci Merdan Yanardağ'ı Ziyaret Edecek
17:31 CHP heyeti, gazeteci Merdan Yanardağ'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek
17:33 Dükkan Sahibinin Silahla Vurduğu Kişi Yaralandı
17:31 Oğlunun başına silah dayayan kişiyi, belinden tabancasını çıkarıp vurdu
17:24 İtalyan basını çalkalanıyor! Leandro Paredes, Galatasaray ile anlaştı
17:20 İtalyan basını çalkalanıyor! Leandro Paredes, Galatasaray ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2023 18:57:15. #1.11#
SON DAKİKA: Tarsus'ta Otoyolda Parçalanmış Kadın Cesedi Bulundu, 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement