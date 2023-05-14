Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

14.05.2023 20:24

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Lütfiye Benli Ortaokulu'nda oy sayımı sırasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Lütfiye Benli Ortaokulu'nda oy sayımı sırasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

İlçeye balı Gazipaşa Mahallesi Lütfiye Benli Ortaokulu'nda oyların kullanılmasının ardından saat 17.00'de sayıma geçildi. Sayım sırasında çıkan iki farklı parti görevlileri arasında çıkan tartışma okulun bahçesinde kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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Gazipaşa, Tarsus, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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