Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta "Özel Harekat Timi" görevine başladı
Son Dakika Güncel Tarsus'ta 'Özel Harekat Timi' görevine başladı

Tarsus'ta "Özel Harekat Timi" görevine başladı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Özel Harekat Timi" görevine başladı.

Tarsus'ta

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Özel Harekat Timi" görevine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Tarsus ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Şahne, daha sonra Tarsus Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Burada konuşan Şahne, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde "Özel Harekat Tim"inin göreve başladığını belirtti.

Kadrolarını güçlendirdiklerini aktaran Şahne, "Bilindiği üzere Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün banka soygunu ve terör eylemlerine müdahale, rehine kurtarma gibi olağanüstü durumlar ve baskınlar için özel taktik ve silahlar kullanan bir operasyon birimidir. Tarsus son derece önemli bir şehir. Bölge halkının huzur ve güveninin sağlanması noktasında emniyet teşkilatı bünyesinde yer alan tüm kolluk kuvvetlerinin özveriyle çalışmaktadır. İlçemize personel takviyelerimizi gerçekleştirdik. Kadromuzu daha güçlü hale getirdik. ifadesini kullandı.

Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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