Kazada pikap içinde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 ekiplerince çıkartıldıktan sonra tedavi altına alındı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ankara, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tarsus'ta pikap tıra çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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