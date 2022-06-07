Tarsus'ta pikap tıra çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Tarsus'ta pikap tıra çarptı: 2 yaralı

07.06.2022 07:58
Tarsus'ta pikap tıra çarptı: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir pikabın tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir pikabın tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Özbek Mahallesi mevkisi, Ankara bağlantı yolu Tarsus istikameti yönünde sürücüsü öğrenilemeyen 33 PAF 30 plakalı pikap, aynı yönde seyreden B.A.,'nin kullandığı 33 AHV 263 plakalı tıra yandan çarptı.

Kazada pikap içinde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 ekiplerince çıkartıldıktan sonra tedavi altına alındı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Ankara, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta pikap tıra çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus'ta pikap tıra çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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