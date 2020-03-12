Tarsus'ta plastik bidonlardan faraşa dönüşüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus'ta plastik bidonlardan faraşa dönüşüyor - Son Dakika

Tarsus'ta plastik bidonlardan faraşa dönüşüyor

6 saat önce

Tarsus Belediyesi, tasarruf tedbirleri kapsamında, atıl durumdaki plastik bidonları değerlendirerek, temizlik işlerinde kullanılmak üzere faraşa dönüştürüyor.

Tarsus'ta plastik bidonlardan faraşa dönüşüyor, System.String[]

Tarsus Belediyesi, tasarruf tedbirleri kapsamında, atıl durumdaki plastik bidonları değerlendirerek, temizlik işlerinde kullanılmak üzere faraşa dönüştürüyor.


Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Haluk Bozdoğan'ın tasarruf tedbirleri doğrultusunda çalışmalar yürüten ekipler, pratik çözümler üreterek atık malzemelerden ürettikleri kullanım eşyaları ile hem doğayı koruyucu adımlar atıyorlar hem de bu eşyaları belediye hizmetlerinde kullanarak önemli ölçüde tasarruf sağlıyorlar. Bu kapsamda, Temizlik İşleri Müdürlüğünde atıl vaziyette bulunan plastik bidonlar geri dönüşüm projesi çerçevesinde görevli personel tarafından yapılan revize çalışmasının ardından faraşa çevrilerek işe yarar duruma getirilip temizlik hizmetlerinde kullanılıyor.


Görevli personel tarafından, bidonlar spiral ile ortadan kesilip sap takılmasıyla birlikte ekstra bir ücret ödemeden faraşa dönüştürülüp temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere ekiplere dağıtılıyor. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Haluk Bozdoğan, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı

Son Dakika Haberleri
21:58 Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, borcu olan abonelerin suları kesilmeyecek
21:58 Kars'ta fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
21:57 İletişim Başkanlığından sosyal medyadan korona virüs takibiyle ilgili açıklama
21:56 Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerinin bilet telaşı
21:52 İsrail'de koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 21:58:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus'ta plastik bidonlardan faraşa dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]