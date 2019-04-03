Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Restorana Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Tarsus'ta Restorana Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir restoranı silahla basan kişiler, 3 kişiyi yaraladı.

Tarsus'ta Restorana Silahlı Saldırı: 3 Yaralı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir restoranı silahla basan kişiler, 3 kişiyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi Sait Polat Bulvarı yan yol üzerinde bir restoranda silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada iddiaya göre 4 kişinin bir otomobille restorana gelerek A.K. ve M.K.'ye ateş ettiği, İ.K.'yi ise başına tabanca kabzasıyla vurarak yaraladıkları belirlendi. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmada iş yerinde mermi izleri olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:43 Kaynak: İHA

Polis, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sosyal Medya Üzerinden Kadınlara Şantaj Şüphelisi Tutuklandı Mersin'in Gülnar İlçesinde Seçimler İptal Edildi! Kralın Mezar Taşını Satarken Yakalandılar 4 Gündür Kayıp Olan İstanbullu Gencin Ailesi, Tekirdağ'da Aramaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 09:46:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Restorana Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]