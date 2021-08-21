Tarsus'ta Roma döneminden 159 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde polis ekipleri, Roma dönemine ait 159 parça tarihi eser ele geçirirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde izinsiz kazı ile tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı istihbaratını aldı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu K.D.'nin kullandığı minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada, Roma dönemine ait 159 parça tarihi eser, kalem şeklinde flash bellek, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. K.D., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.