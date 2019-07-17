Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta sahte içki operasyonu
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Tarsus'ta sahte içki operasyonu

2 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde son günlerde yaşanan metil alkol ölümlerinin ardından operasyon yapıldı.

Tarsus'ta sahte içki operasyonu, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde son günlerde yaşanan metil alkol ölümlerinin ardından operasyon yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezi ve ilçelerde kaçak içki üreticileri ile satıcılarına yönelik çalışmaları hızlandırıldı. Tarsus'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda, 102 şişe etil alkol, 239 şişe farklı cinslerde içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda Y.A. isimli bir kişinin gözaltına alındığı ve emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi. - MERSİN
Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:41 Kaynak: İHA
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