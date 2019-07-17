Tarsus'ta sahte içki operasyonu
2 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde son günlerde yaşanan metil alkol ölümlerinin ardından operasyon yapıldı.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:41 Kaynak: İHA
'in Tarsus
ilçesinde son günlerde yaşanan metil alkol ölümlerinin ardından operasyon yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezi ve ilçelerde kaçak içki üreticileri ile satıcılarına yönelik çalışmaları hızlandırıldı. Tarsus'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda, 102 şişe etil alkol, 239 şişe farklı cinslerde içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda Y.A. isimli bir kişinin gözaltına alındığı ve emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi. - MERSİN
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