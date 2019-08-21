Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta sahte içki operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tarsus'ta sahte içki operasyonu

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 240 litre etil alkol ele geçirildi.

Tarsus'ta sahte içki operasyonu, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde 240 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, H.O. isimli şahsa ait iki adrese düzenlenen operasyonda 240 litre etil alkol ve etil alkolde kullanılmak üzere çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonda, 5 litrelik bidonlarda 220 litre etil alkol, 20 litre boğma rakı, 3 adet boş gliserin şişesi, 2 adet boş anason yağı şişesi, 1 adet yarıya kadar dolu anason yağı şişesi, 1 adet dörtte biri dolu anason şişesi, 28 adet derece ölçüm pipeti, 1 adet 70 cc'lik şarap, 1 adet 0,5 litrelik harnup boğma rakı elde edildi.

Olayla ilgili H.O. isimli kişi gözaltına alındı. - MERSİN
Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alkol alırken 50 metreden düşen genç: Burada öleyim, anneme haber vermeyin
Jandarma Genel Komutanı Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi Kadıköy'deki kayyum protestosunda esnafı bıçaklayan zanlı HDP binasında yakalandı Van'da terör operasyonu 9 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 14:42:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta sahte içki operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]