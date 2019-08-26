Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta "sarıulak" zeytininin tanıtım atağı
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Tarsus'ta "sarıulak" zeytininin tanıtım atağı

1 saat önce

Tarsus'ta, "Sarıulak" zeytininin tanıtımı için toplantı gerçekleştirildi.

Tarsus'ta

Tarsus'ta, "Sarıulak" zeytininin tanıtımı için toplantı gerçekleştirildi.

Tarsus Zeytin Platformu tarafından Tarsus Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda "sarıulak" zeytininin daha geniş kitlelere ulaşması için fikir alış verişinde bulunuldu.

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, sarıulak zeytininin marka değerinin anlaşılması için beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini ve zeytinin tanınırlılığını arttırmak için yapılacak projelere destek verilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ise zeytin üreticilerinin bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay da ürünün coğrafi işaretli olmasının avantajlarını kullanarak tanıtım çalışmalarının artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Murat Kaya, Zeytin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:46 Kaynak: AA
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