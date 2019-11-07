Tarsus'ta Şehir Tiyatrosu kuruldu

Tarsus Belediyesince, Tiyatro Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurulmasının ardından Şehir Tiyatrosu da hayata geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tiyatronun kısa zamanda eğitim ve atölye çalışmalarına başlaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Her yanı tarih kokan, her sokağı ayrı bir sahne barındıran 10 bin yıllık Tarsus şehrinde, Tarsus Şehir Tiyatrosu'nun kurulması sanatseverleri oldukça heyecanlandırdı. Aylardır altyapı çalışmaları sürdürülen tiyatronun, hizmet verecek olmasından ötürü oldukça gururluyuz." ifadesini kullandı.