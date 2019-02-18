Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Şehit Ailesine Şehadet Belgesi Verildi

Tarsus'ta Şehit Ailesine Şehadet Belgesi Verildi

1 saat önce

Ardahan'ın Göle ilçesinde 1997 yılında ikmal faaliyeti sonrasında dönüş yolunda askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Muhabere Çavuş Hüseyin Aytürk'ün, Tarsus ilçesinde yaşayan ailesine şehadet belgesi verildi.

Tarsus'ta Şehit Ailesine Şehadet Belgesi Verildi, System.String[]
Ardahan'ın Göle ilçesinde 1997 yılında ikmal faaliyeti sonrasında dönüş yolunda askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Muhabere Çavuş Hüseyin Aytürk'ün, Tarsus ilçesinde yaşayan ailesine şehadet belgesi verildi.

Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, şehit Aytürk'ün Yenice Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Aileye taziyelerini ileten Gürbüz, şehit Aytürk için Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanan şehadet belgesini, şehidin babası Orhan ile annesi Türkan Aytürk'e verdi.

Ziyarete, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ile Tarsus Garnizon Komutanı Şükrü Uzundağ da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:50 Kaynak: AA

Göle, Ardahan, Tarsus, Güncel
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