Tarsus'ta Şehit Ailesine Şehadet Belgesi Verildi

Ardahan'ın Göle ilçesinde 1997 yılında ikmal faaliyeti sonrasında dönüş yolunda askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Muhabere Çavuş Hüseyin Aytürk'ün, Tarsus ilçesinde yaşayan ailesine şehadet belgesi verildi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde 1997 yılında ikmal faaliyeti sonrasında dönüş yolunda askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Muhabere Çavuş Hüseyin Aytürk'ün, Tarsus ilçesinde yaşayan ailesine şehadet belgesi verildi.



Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, şehit Aytürk'ün Yenice Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.



Aileye taziyelerini ileten Gürbüz, şehit Aytürk için Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanan şehadet belgesini, şehidin babası Orhan ile annesi Türkan Aytürk'e verdi.



Ziyarete, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ile Tarsus Garnizon Komutanı Şükrü Uzundağ da eşlik etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Süleyman Soylu'dan HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli'ye: Suratında Meymenet Yok

İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hatlarının İmar Planları Onaylandı

Cüneyt Özdemir'in Anlattığı Hikaye Yürekleri Dağladı

Konut Satışlarında Büyük Düşüş! Ocak'ta 72 Bin 937 Konut Satıldı