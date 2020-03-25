Tarsus'ta şehrin her noktası virüs tehdidine karşı ilaçlanıyor - Son Dakika

Tarsus Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında şehrin birçok noktasında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaparken, ekip sayısını da arttırdı.



Korona virüs salgını ile mücadelede ilçede alınan tedbirlerin ilk gününden itibaren işi sıkı tutan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediyenin meslek edindirme merkezinde kişisel hijyene yönelik maske, belediye laboratuvarında dezenfektan üretimi yapılması konusunda öncülük ederken, bir yandan da Temizlik İşleri Müdürlüğünün olanaklarını genişletip, şehrin tüm noktalarında yoğun bir şekilde dezenfeksiyon ve ilaçlama yapılmasının önünü açtı.



Salgına karşı tedbir olması açısından ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre yürüttükleri çalışmaları sürekli takip eden Bozdoğan, ilaçlanmayan tek bir mahalle kalmayana dek bu faaliyetlerin artarak devam edeceğini bildirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm personel rutin temizlik işlerinin yanı sıra, sayıları arttırılan ilaçlama araç ve ekipmanlar ile virüse karşı mücadele ediyor. - MERSİN