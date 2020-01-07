Tarsus'ta sel suları şelaleye döndü - Son Dakika
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Tarsus'ta sel suları şelaleye döndü

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde aşırı yağışların neden olduğu sel suları şelaleye dönüştü.

Tarsus'ta sel suları şelaleye döndü, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde aşırı yağışların neden olduğu sel suları şelaleye dönüştü.


Tarsus'a bağlı ve 10 mahallenin yol bağlantısını sağlayan Yalamık Mahallesi yolunda ulaşım sel suları nedeniyle durma noktasına geldi. Sel sularının yaklaşık 50 metre yükseklikten şiddetli şekilde akarak şelaleye dönüşmesi vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.


Kameralara yansıyan görüntülerde, yağmur sularının taşıdığı çamur ve küçük kaya parçalarının bir anda yolu kapladığı görülüyor.


Gür bir şekilde akan ve şelaleye dönen sular nedeniyle köye giriş ve çıkış saatlerce yapılamadı. - MERSİN

Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:22 Kaynak: İHA
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