Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Seralarda Hortum Zararı

Tarsus'ta Seralarda Hortum Zararı

49 dakika önce

MERSİN'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde hortumun vurduğu, tarım ürünlerinin ekili olduğu seralar onarıldı.

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MERSİN'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde hortumun vurduğu, tarım ürünlerinin ekili olduğu seralar onarıldı. Onarım için ekstra masraflar yapan çiftçiler, mağdur olduklarını anlattı. 

Önceki gün öğleden sonra denizden başlayarak tarlaların olduğu bölgeye kadar etkili olan hortum nedeniyle karpuz, biber ve patlıcan başta olmak üzere birçok tarım ürününün ekili olduğu seralarda zarar meydana geldi. Çoğunluğu ihracata giden ürünleri için kurduğu seraları zarar gören çiftçiler, havaların normale dönmesiyle birlikte girdiği tarım alanlarında seralarını onararak, ürünlerini kurtarmaya çalıştı.

'ÖNCE SEL, SONRA HORTUM'

Kulak Mahallesi'nde uzun yıllardır çiftçilik yapan İbrahim Elifçi (32), 2 ay önce de sel felaketiyle seralarının zarar gördüğünü belirtirken, "Hortum oldu, seralarımız uçtu. Biberlerimiz kötü halde. Şu an perişan durumdayız. Çektiğimiz kredileri ödeyemeyecek durumdayız. Her yıl zaten ödeyemiyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Artık gücümüz kalmadı. Öncesinde yine sel olmuştu yine masraf etmiştik. Borcumuzu ödemek için tarlayı satacağız alacak kimse yok" dedi.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:05 Kaynak: DHA

Mersin, Tarsus, Güncel
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