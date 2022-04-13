Tarsus'ta seyir halindeki tır yandı - Son Dakika
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Tarsus'ta seyir halindeki tır yandı

13.04.2022 19:04
Tarsus'ta seyir halindeki tır yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tır aniden alev alarak yandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tır aniden alev alarak yandı.

Tarsus-Pozantı TEM Otoyolu'nda Yaşar G. idaresindeki gazlı içecek yüklü 42 CZR 82 plakalı tır, Gülek mevkii Tünel girişinde kupa kısmından alev aldı. Şoför, alevleri fark ederek aracı emniyet şeridine çekti. Yaşar G. hemen yangına müdahale ederken, alevler buna rağmen büyüdü. Olay yerine gelen Tarsus itfaiyesi ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü aracın kupa kısmı kullanılamaz hale geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, TEM Otoyolu, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta seyir halindeki tır yandı - Son Dakika


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