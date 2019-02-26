Tarsus'ta Silahla Yaralama

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı, gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı, gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Şehit İshak Mahallesi'nde silahla vurulan R.B, özel bir hastanede tedavi altına alındı.



Polis, olay yerinde ve çevrede yaptığı incelemelerin ardından M.K.K. adlı kişiyi olayda kullandığı silahla yakaladı.

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