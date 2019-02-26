Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Silahla Yaralama

Tarsus'ta Silahla Yaralama

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi bacağından tabanca ile vurularak yaralandı.

Tarsus'ta Silahla Yaralama, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi bacağından tabanca ile vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan B. adlı şahıs, Şehit İsak Mahallesi Cetvel Köprü civarında yaya olarak ilerlediği sırada silahlı bir kişi tarafından bacağından vurularak yaralandı. Olaydan sonra yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli M.K.K polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası yakalandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:27 Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Aday Olamayacağını Açıkladı Sevgilisiyle Birlikteyken Akrabalarına Yakalanan 3 Çocuk Annesi Kadın, Vurularak Öldürüldü

Ortağını Vuran Zanlı, Otobüs Kaçırarak Şoför ve Muavini Rehin Aldı PKK'lı Teröristler, Ağaç Kovuğunu Silah ve Mühimmat Deposuna Dönüştürmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 15:24:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Silahla Yaralama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]