Tarsus'ta Silahla Yaralama
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi bacağından tabanca ile vurularak yaralandı.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde bir kişi bacağından tabanca ile vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ramazan B. adlı şahıs, Şehit İsak Mahallesi Cetvel Köprü civarında yaya olarak ilerlediği sırada silahlı bir kişi tarafından bacağından vurularak yaralandı. Olaydan sonra yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli M.K.K polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası yakalandı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:27 Kaynak: İHA
Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Aday Olamayacağını Açıkladı
Sevgilisiyle Birlikteyken Akrabalarına Yakalanan 3 Çocuk Annesi Kadın, Vurularak Öldürüldü
Ortağını Vuran Zanlı, Otobüs Kaçırarak Şoför ve Muavini Rehin Aldı
PKK'lı Teröristler, Ağaç Kovuğunu Silah ve Mühimmat Deposuna Dönüştürmüş