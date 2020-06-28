Tarsus'ta silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Tarsus'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde büfe önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde büfe önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.

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Olay, Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bir büfe önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, saat 20.25 sıralarında E.T. ile İ.T. adlı şahıslar, evinde bulunan Yalçın D.'den (49) büfenin yanına gelmesini istedi. Büfenin yanına gelen Yalçın D. ile şahıslar tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile iddiaya göre E.T. ve İ.T., üzerlerinde bulunan silahlarla Yalçın D.'ye ateş ettiler. Sağ baldır, karın ve sağ arka kaburga kısmından yaralanan Yalçın D. olduğu yere yığıldı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Yalçın D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olaydan sonra kaçmak isteyen E.T. ve İ.T. polis tarafından olayda kullanılan silahlarla birlikte yakalandı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Necip Fazıl Kısakürek, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 22:23 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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