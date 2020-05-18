Tarsus'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında trafik kazası nedeniyle çıkan tabanca ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleks'inde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde hal tesisleri içerisinde yaşanan maddi hasarlı kaza nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma, araya girenler tarafından yatıştırılırken, akşam saatlerinde iki grup hal içerisinde yeniden karşılaştı. Aynı nedenle tartışmaya başlayan grup, birbirlerine tabanca ve bıçakla saldırdı. Kavgada Ö.Y. (38), H.Y. (36), E.Ş. (28), M.E. (55) ve H.B (44) çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan E.Ş. ve H.B.'nin hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Kavgaya karışan şüpheliler Z.Y (43) ve B.E. (29), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede ise 2 adet boş kovan bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.