Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta sokak hayvanları için 500 kilo mama toplandı
Son Dakika Güncel Tarsus'ta sokak hayvanları için 500 kilo mama toplandı

Tarsus'ta sokak hayvanları için 500 kilo mama toplandı

1 saat önce

Tarsus'ta Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen kampanyada toplanan 500 kilo kuru mama, barınağa bağışlandı.

Tarsus'ta sokak hayvanları için 500 kilo mama toplandı, System.String[]

Tarsus'ta Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen kampanyada toplanan 500 kilo kuru mama, barınağa bağışlandı.


Tarsus Belediyesi, Tarsus Anıt Lions Kulübü ile sokak canlılarına yönelik mama kampanyası düzenledi. Proje kapsamında hayvan severlerin desteği ile 500 kilo kedi ve köpek maması toplandı. Toplanan mamalar Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi.


Tarsus Belediye Başkan Haluk Bozdoğan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sadece insanlar için değil, bir arada yaşadığımız, aynı çevreyi paylaştığımız patili dostlarımız için de var gücümüzle çalışıyoruz. Mama desteğinde bulunan tüm Tarsus halkına teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:08 Kaynak: İHA
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