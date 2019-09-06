Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta sorunlu kavşak yeniden düzenleniyor
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Tarsus'ta sorunlu kavşak yeniden düzenleniyor

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kazaların sıkça yaşandığı ve araç geçişleri sırasında tehlikenin meydana geldiği, Dr. Bahçeli Bulvarı ile Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nin kesiştiği kavşak yeniden düzenleniyor.

Tarsus'ta sorunlu kavşak yeniden düzenleniyor, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kazaların sıkça yaşandığı ve araç geçişleri sırasında tehlikenin meydana geldiği, Dr. Bahçeli Bulvarı ile Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nin kesiştiği kavşak yeniden düzenleniyor.


Tarsus'ta son zamanlarda meydana gelen kazalar nedeniyle kamuoyunun tepkisini çeken Dr. Bahçeli Bulvarı ile Yüzbaşı Yaşar Caddesi'ni kesiştiği kavşakta düzenlenme çalışmalarına başlanıldı.


Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan kavşakta düzenleme çalışması yapmak için Büyükşehir Belediyesi'nden talepte bulundu. Talebin onaylanmasının ardından ekipler, kazaların önüne geçmek için kavşakta incelemelerde bulundu. Kavşakta, sinyalizasyon sistemi ile yeniden düzenleme çalışması yapılacak.


Belediye başkanı Haluk Bozdoğan, "Belediyecilik rutin hizmetlerin dışında, toplumun sağlığını ve can güvenliğini sağlamak için adımlar da atması gerekir. Biz vatandaşlarımızın trafikte can güvenliklerini önemseyerek, şehrimizde gördüğümüz her aksaklığı çare üreteceğiz. Bu kavşakla ilgili gelen tepkilere de duyarsız kalamazdık. Mersin Büyükşehir Belediyemize bu konuda müracaatta bulunarak, taşın altına elimizi koymak istedik. Onlar da bu yaklaşımımıza olumlu cevap verdi. Burada yapacağımız düzenlemenin ardından kazaların önüne geçmeyi planlıyoruz" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:12 Kaynak: İHA
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