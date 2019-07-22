Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Stratejik Plan hazırlık çalıştayı düzenlendi
Son Dakika Güncel Haber

Tarsus'ta Stratejik Plan hazırlık çalıştayı düzenlendi

1 saat önce

Tarsus Belediyesi tarafından 2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalıştayı düzenlendi.

Tarsus'ta Stratejik Plan hazırlık çalıştayı düzenlendi, System.String[]
Tarsus Belediyesi tarafından 2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalıştayı düzenlendi. Toplantıda belediyenin yapacağı yatırımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Stratejik Plan Koordinatörü Ender Horata moderatörlüğünde meclis binasında düzenlenen toplantıya, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile başkan yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlar ile ilçede faaliyet gösteren oda temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Tarsus Belediyesi'nin 5 yıllık dönem içerisinde yapmak üzere planlayacağı faaliyet, proje ve yatırımlar belirlenmek üzere analizler yapıldı. Bu analizler sonucunda belediyenin geleceğe bakışını belirleyecek misyon ve vizyon değerlendirmesi yapılacak.

Stratejik amaç ve hedeflerinin belirleneceği 4 aşamalı çalıştayın üçüncü toplantısında ise kırsal kalkınma, kent güvenliği, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, kültür ve turizm, kentsel gelişim konularını içeren Tarsus Belediyesi'nin en önemli çalışmaları hakkında fikir tartışılması yapıldı. Bu bağlamda yıllık performans programlarıyla beraber 2020'den itibaren yapılacak proje ve yatırımlar hayata geçirilecek. - MERSİN
Tarsus Belediyesi, Haluk Bozdoğan, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Motorine 16 kuruş indirim geldi Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı, epilepsi krizleri sonrası AYM'ye başvurdu Milli Eğitim Bakanlığınca, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonucu açıklandı Dışişleri Bakanlığı'ndaki kritik görüşme sona erdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 18:25:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Stratejik Plan hazırlık çalıştayı düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]