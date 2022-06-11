Tarsus'ta stratejik yönetim söyleşisi yapıldı - Son Dakika
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Tarsus'ta stratejik yönetim söyleşisi yapıldı

11.06.2022 14:50
Tarsus'ta stratejik yönetim söyleşisi yapıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Yönetim" söyleşisi gerçekleştirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Yönetim" söyleşisi gerçekleştirildi.

Tarsus Üniversitesince düzenlenen söyleşiye canlı bağlantıyla katılan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak, yaptıkları çalışmalar hakkında öğrencilere ve akademisyenlere bilgi verdi.

Koçak, büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Tarsus ve bölgenin kalkınması için çok sayıda proje hayata geçirdiklerini dile getiren Koçak, süreç içerisinde iletişim stratejilerinin yanı sıra dijitalleşmeden de önemli ölçüde faydalandıklarını aktardı.

Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt da düzenledikleri söyleşinin öğrencilerinin iş dünyasına bakışını geliştirmesi yönünde önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Ruhi Koçak, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta stratejik yönetim söyleşisi yapıldı - Son Dakika

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