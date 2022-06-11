Tarsus ve bölgenin kalkınması için çok sayıda proje hayata geçirdiklerini dile getiren Koçak, süreç içerisinde iletişim stratejilerinin yanı sıra dijitalleşmeden de önemli ölçüde faydalandıklarını aktardı.

Tarsus Üniversitesince düzenlenen söyleşiye canlı bağlantıyla katılan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak , yaptıkları çalışmalar hakkında öğrencilere ve akademisyenlere bilgi verdi.

Kaynak: AA

Ruhi Koçak, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta stratejik yönetim söyleşisi yapıldı - Son Dakika

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