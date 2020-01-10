Tarsus'ta su baskınları ve karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus'ta su baskınları ve karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Tarsus'ta su baskınları ve karla mücadele çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi ekipleri, ovada su baskınları, yüksek kesimlerde ise karla mücadeleye devam ediyor.

Tarsus'ta su baskınları ve karla mücadele çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi ekipleri, ovada su baskınları, yüksek kesimlerde ise karla mücadeleye devam ediyor.


Tarsus Belediyesi Fen Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri ekipleri, kırsal mahallelerde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan yolların sürekli açık tutulması ve kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tarsus Belediyesine ait iş makineleri bir yandan kapanan yolları açarken, kar yağışı dolayısıyla yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için kar küreme çalışmalarına hız verirken bir yandan da bozulan yolların onarımını gerçekleştiriyor.


Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın talimatları doğrultusunda çalışmalar yürüten ekiplere eşlik eden Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay, "Ekiplerimiz kar yağışının başladığı günden bu yana çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Özellikle Boztepe ve Böğrüeğri mahallelerinde kar yağışının beraberinde getirdiği olumsuzlukları sıfıra indirmek için çalışma yürüten ekiplerimiz gerek yaşanan sel felaketi nedeniyle Ovada gerekse karla mücadelede dağlık bölgelerde her zaman halkımızın hizmetindedir" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zuckerberg'den yeni sosyal medya platformu duyurusu
Türkiye'nin yerli otomobili dünyaya tanıtıldı İstanbul'da baraj doluluk oranları aylardır ilk defa yüzde 50'nin üstüne çıktı Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası

Son Dakika Haberleri
22:48 Gümrük görevlilerine kızdı, TIR'ı ateşe verdi - Son Dakika
22:48 ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALI (1) - Son Dakika
22:47 Müzik öğretmenlerinden oluşan koro ilk sahnesini aldı - Son Dakika
22:44 İran'dan ABD'nin "ön koşulsuz müzakere" teklifine "hayır" yanıtı - Son Dakika
22:41 Apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 22:51:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus'ta su baskınları ve karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]