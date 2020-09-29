Tarsus'ta suç örgütü operasyonu - Son Dakika

Tarsus'ta suç örgütü operasyonu

Tarsus'ta suç örgütü operasyonu Cezaevinde yatan hükümlülere usulsüz doktor raporu vererek hastaneye yatışını yaptıkları ve cezalarını hastanede geçirmelerini sağladıkları tespit edilen aralarında doktor ve gardiyanların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı Mersin'in Tarsus ilçesinde...

Tarsus'ta suç örgütü operasyonu

Cezaevinde yatan hükümlülere usulsüz doktor raporu vererek hastaneye yatışını yaptıkları ve cezalarını hastanede geçirmelerini sağladıkları tespit edilen aralarında doktor ve gardiyanların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında doktor, infaz koruma memuru, hastane temizlik şefinin bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmada Tarsus Açık Cezaevinde yatan hükümlülere usulsüz doktor raporu vererek hastaneye yatışını yaptıkları ve cezalarını hastanede geçirmelerini sağladıkları tespit edilen 1 doktor, 1 infaz koruma memuru, 1 hastane temizlik şefi ve 13 eski hükümlü olmak üzere toplam 16 şüpheliye yönelik "Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek, Rüşvet ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından operasyon yapıldı.

Operasyonda, olayda elde edildiği değerlendirilen 412 bin TL para, 1 adet Baretta marka seri numarası kazınmış 7,65 mm tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet 7,65 mm fişek, 1 adet 30'lu Glock şarjörü ve 3 adet 9 mm fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, şüpheli şahıslara ait dijital materyaller elde edildi.

Tarsus merkezli yapılan operasyonda Tarsus'ta 10 şüpheli, Adana'da 1 şüpheli, Ayfonkarahisar'da 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Tarsus'ta suç örgütü operasyonu
Tarsus'ta suç örgütü operasyonu
Tarsus'ta suç örgütü operasyonu
Tarsus'ta suç örgütü operasyonu

Hastane, Mersin, Tarsus, İnfaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta suç örgütü operasyonu - Son Dakika

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