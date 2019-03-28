Tarsus'ta Sulama Birliğinden Hırsızlık İddiası
38 dakika önce
Tarsus ilçesinde sulama birliğine ait çok sayıda elektrik malzemesinin çalındığı belirlendi.
Tarsus
ilçesinde sulama birliğine ait çok sayıda elektrik malzemesinin çalındığı belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Seyhan
Sulama Birliğine ait Yaramış Mahallesi'ndeki birliğin su tahliye merkezindeki odadan çeşitli ebatlarda 185 metre bakır kablo, 2 şalter, 3 akım trafosu, kondüktör ve otomat kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:00 Kaynak: AA
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