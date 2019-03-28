Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Sulama Birliğinden Hırsızlık İddiası

Tarsus'ta Sulama Birliğinden Hırsızlık İddiası

38 dakika önce

Tarsus ilçesinde sulama birliğine ait çok sayıda elektrik malzemesinin çalındığı belirlendi.

Tarsus'ta Sulama Birliğinden Hırsızlık İddiası, System.String[]
Tarsus ilçesinde sulama birliğine ait çok sayıda elektrik malzemesinin çalındığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Sulama Birliğine ait Yaramış Mahallesi'ndeki birliğin su tahliye merkezindeki odadan çeşitli ebatlarda 185 metre bakır kablo, 2 şalter, 3 akım trafosu, kondüktör ve otomat kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:00 Kaynak: AA

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