Tarsus'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Tarsus'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu

22.07.2022 13:32
Tarsus'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında Ökkeş Özoğulu'nun (45) cesedi bulundu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında Ökkeş Özoğulu'nun (45) cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Karaçerçili Mahallesi'nde sulama kanalında bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler, jandarmaya haber verdi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen ekipler, sulama kanalında mazgala takılmış erkek cesedini kanaldan çıkardı. Ceset, kimlik tespiti için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Ökkeş Özoğulu'na ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Mersin'de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında Mersin'de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Kaynak: DHA

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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